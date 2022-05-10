Мнение: Суды за российских спортсменов, рабство МОК и рабство ФИДЕ

1. Юристы пишут, что на апелляции удалось восстановить российских спортсменов в Европейской Лиге по настольному теннису:

РОССИЙСКИЕ КЛУБЫ «ФАКЕЛ ГАЗПРОМ» И «УГМК» ВОССТАНОВЛЕНЫ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ 2021-2022 СРЕДИ КОМАНД ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

3 марта 2022 года Исполнительный комитет Европейского Союза по Настольному Теннису (ETTU) отстранил «Оренбург Газпром» и «УГМК» от дальнейшего участия в Европейской Лиге Чемпионов 2021-2022, команды должны были сыграть полуфинал между собой. Тем самым, победителем соревнования была объявлена команда из Германии «Боруссия» Дюссельдорф, выигравшая другой полуфинал.

Решением Апелляционной инстанции ETTU от 27 апреля 2022 года российские клубы были восстановлены в Европейской Лиге Чемпионов 2021-2022, а решение от 3 марта 2022 года – признано дискриминационным.

SILA International Lawyers представляла интересы Российских клубов в процедуре перед Апелляционной инстанцией ETTU.

С одной стороны, такого рода суды — дело хорошее. Если мы выигрываем, мы заставляем страдать русофобов, добавляем раздора в банку западных пауков. Если мы проигрываем, ещё лучше, так как тем самым мы наносим удар по судебной системе Запада, заставляя её публично принять очевидно несправедливое, политически мотивированное решение.

С другой стороны, мне кажется, с Западом вообще пора разводиться. По одним видам спорта нашим спортсменам будет лучше в азиатских лигах. По другим, — по фигурному катанию, к примеру, — Россия вполне может организовать свой кубок, пригласив туда сильнейших фигуристов. Тогда западные соревнования потеряют свой престиж: в отсутствие лучших спортсменов мира золотые медали канадского жулья будут восприниматься не как победа, а как позор.

2. Международный олимпийский комитет не такой уж и международный. События последних лет и месяцев однозначно показали, что его полностью контролируют США:

https://lenta.ru/news/2022/05/04/tikhonov/

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов объяснил санкции Международного олимпийского комитета (МОК) против России. Его слова приводит РИА Новости.

Тихонов назвал главу МОК Томаса Баха рабом Америки. «Мы прекрасно знаем, что генеральными спонсорами МОК являются американцы. Кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Слушать могут все. Заказывают одни», — заявил он. По мнению Тихонова, Бах не в силах ничего решить.

3. В рабстве у Запада находится не только МОК, но и ФИДЕ:

https://lenta.ru/news/2022/05/06/karyakin/

Комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отклонила апелляцию российского гроссмейстера Сергея Карякина на его дисквалификацию. Об этом сообщается на сайте федерации.

Отмечается, что решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня. <…>

21 марта комиссия по этике ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на шесть месяцев. Россиянина лишили возможности выступить на турнире претендентов, который должен пройти с 16 июня по 7 июля 2022 года. Решение было принято после публичных выступлений гроссмейстера в поддержу спецоперации ВС РФ на территории Украины.

Сергея Карякина дисквалифицировали за его политические высказывания, за персональную позицию. Это, разумеется, русофобия и это неприемлемо.

Но многие другие международные спортивные федерации вообще не допускают российских спортсменов и команды до соревнований, скопом, вне зависимости от того, какую позицию те высказывают.