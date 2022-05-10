Губернатор Курильского федерального округа покинет свой пост

Губернатор Курильского федерального округа Юкуру Йохи стал 95-м главой российского региона, заявившим о намерении добровольно сложить свои полномочия. По словам чиновника, он решил перейти на другую работу.

«Как известно, премьер-министр Японии Фумио Кисида – небольшой поклонник улучшения российско-японских отношений, поэтому я решил, что нам не удалось достичь соглашения между властями государств о добровольной передаче островов, следовательно, моя миссия под прикрытием провалена. Надеюсь, у людей здесь останется обо мне хорошая память», – заявил экс-глава региона.

После назначения Йохи в 2018 году существенно вырос экспорт из Японии в Курильский федеральный округ, в основном за счёт подержанных автомобилей. Также в регионе стал обязательным для изучения японский язык, на нём были продублированы названия улиц и все официальные документы. Ещё одной особенностью КФО стало введение левостороннего автомобильного движения.

Новым главой Курильского федерального округа назначен уроженец Северо-Курильска Саркис Хачатурян. Чиновник родился в 1972 году. Начиная с 1989 года владел крупнейшей на островах сетью авторемонтных мастерских. В 2019 году он окончил двадцать пятый поток школы губернаторов в РАНХиГС.

—