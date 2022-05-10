Мнение: Фигуры и предметы в поле

Я иногда какие-то глупости читаю про поле, например, что поле это синоним Бога.

Боже упаси.

Поле не обладает никаким высшим разумом и считать поле Богом – это быть Карлсоном, который обращался к женской голове в телевизоре со смущенными и подобострастными речами.

Поле – совокупность влечений, действующих на человека в конкретный момент времени.

Влечения, положительные и отрицательные (отталкивания), связаны с фигурами и предметами в поле, образующими иерархию приоритетов, то есть субъективный контекст.

Многие привыкли считать, что влечения заключаются где-то в черепной коробке человека, как Карлсон думал, что говорящая голова живет в ящике телевизора.

С этой ошибкой связано представление, что вы должны прийти в кабинет психотерапевта и разложить перед ним свои страхи, надежды и свободные ассоциации, чтобы он помог это все как-то систематизировать.

С точки зрения теории поля это все бессмысленный процесс, если не учитывает связь субъективного контекста и объективной реальности.

Представьте себе, что вы живете в доме, где в квартире слева проживает сексапильная соседка, а в квартире справа – агрессивный сосед. Соседку вы вожделеете, а соседа боитесь. Их фигуры присутствуют в вашем поле и чем больше вы боитесь, тем больше растет фигура соседа, а чем больше вы вожделеете, тем больше растет фигура соседки.

И вот вы приходите к психотерапевту и говорите, что вас мучает страх и томит желание.

А психотерапевт вдруг вместо того, чтобы посоветовать сделать надежную дверь или пожаловаться на соседа участковому или перестать с этим соседом ссориться, а соседку позвать на чай или скинуть десять кг и потом позвать соседку на чай, предлагает вам поработать со своими детскими травмами. Он сообщает, что страх перед соседом связан с травмами детства, надо извлечь этот страх из головы и работать с ним с помощью арт-терапии или психодрамы или потока ассоциаций или телесной терапии. А над желанием терапевт советует работать с помощью визуализации, например, представив, что соседка влюблена в вас и мечтает о вас, или наоборот, представив, что соседка вам не нужна.

По сути вместо того, чтобы работать со стимулами, то есть с фигурами в поле, вы работаете с реакциями на стимулы, меняя свое к ним отношение.

Такая психотерапия произошла из психиатрии, когда Фрейд или Блейер или их ученики находили, что реакция больного пациента не адекватна стимулу. То есть, например, человек опасается не агрессивного соседа, мусорного бачка. Он испытывает приступы паники и чувствует холодный пот, когда проходит мимо мусорки. Очевидно, что мусорка не угрожает человеку ничем, поэтому психиатр должен понять, что символизирует мусорка, какой первичный аффект подавлен. Человек болен, во всяком случае не здоров, если он так сильно боится безопасных вещей. Поэтому психиатр и подозревает расщепление стимула и реакции и ищет первичный стимул. Не факт, что отреагирование первичного аффекта вылечит человека, но в некоторых случаях это позволяет избавиться от иррациональности и снизить страх. Окажется, что человек ассоциирует с мусорным бачком какую-то простую вещь, от которой можно рационально защититься.

Таким образом работать с головой клиента есть смысл лишь в случае, когда страхи иррациональны и нарушение связано с потерей связей между стимулом и реакцией. Если же речь о том, что человек страдает от какого-то реального конфликта, какой-то существующей угрозы, пусть даже гипертрофированной, нужно работать с этими угрозами и перестраивать отношения с реальными людьми, связанными с фигурами в поле.

Фигуры и предметы в поле – это отражение тех вещей, с которыми вы имеете дело в жизни, но значимость этих фигур и предметов субъективна и рождает ту самую индивидуальную картину поля, которая влияет на самочувствие и поведение человека.

Нормально, когда фигуры близких и любящих вас людей в вашем поле намного больше других фигур. Не нормально, когда огромными становятся фигуры людей, от которых вам нет пользы. Обратная связь между вами и фигурами не обязательно заключается в любви к вам. Достаточно пользы вашим ресурсам. Если вы учитесь чему-то по учебнику, автор учебника может быть для вас огромной фигурой и это нормально, поскольку вы пользуетесь его изложением предмета, изучаете его учебник, прокачиваете себя. Вы можете симпатизировать певцу или художнику, творчеством которых увлекаетесь. Не важно, что они не знают о вас, достаточно их творчества, благоприятного для вас. А вот если вы влюбились в певца и следите за его личной жизнью, воображая вашу с ним романтическую связь, его фигура растет злокачественным образом. Нет никакой полезной обратной связи, фигура растет как опухоль в вашем поле или, как мы это называем, как сорняк. И глупо было бы обвинять в этом не свою корону, а обаятельного певца, в которого вы зачем-то влюбились.

Гигиена и порядок в поле заключаются в том, чтобы все приоритетные, то есть самые сильные фигуры и предметы в поле были бы полезны для вас, несли для вас какое-то благо, влечение к ним делало вас лучше, а не хуже, сильней, а не слабей.

И задача терапевта, который работает с полем клиента, разобраться, какие фигуры и предметы в его поле являются самыми большими, самыми влиятельными, какие мыслеформы и идеи связаны с ними, как образуется тот аффект, на который жалуется клиент. При коучинге у клиента есть запрос на достижение какой-то цели, при терапии запрос на избавление от какой-то внутренней проблемы. Таким образом надо понять, на чем держится проблема, почему она блокирует энергию, с чем связано искажение связей между фигурами в поле и людьми в реальности, которое порождает эту блокировку. Без искажений проблема была бы просто задачей, которую можно было бы решить.

Возвращаясь к примерам больших фигур сексапильной соседки и агрессивного соседа. Терапевт, работающий с полем, должен выяснить, насколько влечения к фигурам (положительное и отрицательное) адекватно вашим отношениям с этими реальными людьми. Если сосед и правда агрессивен и опасен, нужно принимать конструктивные защитные меры, а не работать с ассоциациями. Если же сосед объективно не похож на опасного, а страх иррационален или вызван общей тревожностью и мнительностью, нужно снижать тревожность и уменьшать размер фигуры соседа работой с фокусом и локусом. То же самое касается сексапильной соседки. Если она свободна и по ОЗ вполне доступна, влечение к ней можно реализовать, попробовать перевести во взаимную историю любви, а если она замужем или абсолютно недоступна по ОЗ, например намного моложе, надо работать над избавлением от вредной тяги к ее фигуре, которая неадекватно велика, потому что не соответствует обратной связи и объективным возможностям, не входит в красное поле.

Более-менее понятно, друзья?

Представьте себе, что вы должны выполнять роль такого терапевта или коуча.

Чего вам не хватает для этого? Где пробелы и слепые места? Чего вы не умеете или не понимаете?

Чему вы должны научиться, чтобы попробовать себя в такой роли?