Мнение: В 4 часа дня, без объявления…

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подал в отставку. Он занимал должность с 2012 года

Губернатор Кировской области Игорь Васильев тоже покидает пост.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев тоже сообщил, что уходит в отставку.

Глава Марий Эл Евстифеев заявил, что решил покинуть свой пост.

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