В мире: Католики начали развал Британии

В то время, как Лондон помогает Киеву вести войну до последнего украинца, британцы пропустили «политическое землетрясение» на своей территории. Именно так британские эксперты называют сейчас итоги выборов в Северной Ирландии, на которых победила партия Шинн Фейн («Мы сами»). О чем идет речь и как это может привести к развалу Великобритании?

Северная Ирландия – самый бедный регион Соединенного Королевства, и самый проблемный. Десятилетиями в Северной Ирландии шла, по сути, гражданская война между выступающими за воссоединение с Ирландией местными католиками (их еще называют «националистами», или «зелеными» – традиционный цвет острова) и протестантами, выступающими за сохранение территории в составе Соединенного Королевства. Их, в свою очередь, называют юнионистами (от слова union, союз) или просто «оранжевыми» (дань памяти нидерландскому правителю Вильгельму Оранскому, который стал королем Англии и разбил последнего ее католического короля Якова II на реке Бойн в Ирландии).

Исходя из демографических причин, а также благодаря поддержке Лондона власть в регионе находилась в руках юнионистов. «Северная Ирландия была создана как юнионистское государство со встроенным юнионистским большинством», – пишет ирландский историк Брайан Хенли.

Однако в 1998 году ради прекращения кровопролития было заключено т.н. «Соглашение Страстной пятницы», которое гарантировало ирландским католикам сохранение связей с Ирландией, а также давало им право участвовать в управлении Северной Ирландией. Так, регион стал управляться двумя премьерами (первым министром и заместителем первого министра), представлявшими крупнейшие в парламенте (Стормонте) партии юнионистов и националистов. Крупнейшая из этих двух фракций брала пост Первого Министра, а вторая – Заместителя Первого министра.

Юнионисты, конечно, были не в восторге, однако их устраивал тот факт, что со времен заключения Соглашения Страстной пятницы именно за ними оставался пост первого министра. «Юнионисты давно привыкли к тому, что они никогда больше не будут править самостоятельно. И все же они могли утешать себя мыслью, что даже если им придется принять равенство с националистами, юнионисты будут первыми среди равных, – пишет ирландский журналист Финтан О’Тул. – Язык и символика имеют большое значение в Северной Ирландии, и это безоговорочное «Первый» было толстым утешительным одеялом для юнионистского движения».

Новая демография

Однако сейчас все изменилось. На прошедших 5 мая выборах националистическая партия Шинн Фейн набрала 29% голосов и взяла 27 мест в североирландском парламенте. Демократическая юнионистская партия (DUP) смогла набрать лишь 21% голосов и зарезервировать за собой лишь 25 мандатов. А значит, первым министром становится представительница Шинн Фейн Мишель О’Нил. И тем самым она фактически прервала столетнюю традицию, когда с 1921 года – с момента создания Северной Ирландии – юнионисты правили этим регионом.

Эксперты связывают ее победу с многими факторами – с активно использованной социальной повесткой, с расколом внутри юнионистского движения. Однако одним из основных моментов является демографический. По мнению Джонатана Пауэлла (бывшего переговорщика по североирландскому вопросу, представлявшего британское правительство) перепись населения Северной Ирландии, которая пройдет в этом году, впервые зафиксирует численное преимущество католиков над протестантами.

Причем общины разделены географически. Если посмотреть на электоральную карту, то Шинн Фейн победил в южных районах Северной Ирландии, тогда как север региона остался за юнионистами.

Когда покажется – проголосуют

И вот уже некоторые эксперты говорят о том, что в Ирландии – как в свое время в Шотландии – может пройти референдум о независимости, по итогам которого Северная Ирландия выйдет из состава Великобритании и объединится с Ирландией.

«Я не думаю, что люди полностью понимают последствия успеха Шинн Фейн. Мы являемся свидетелями надвигающегося и, я думаю, уже неотвратимого краха Соединенного Королевства», – уверен известный британский журналист Пирс Морган. «В Северной Ирландии победила ИРА (Ирландская республиканская армия, которая вела войну за независимости Северной Ирландии – прим. ВЗГЛЯД). Ее политический пудель – Шинн Фейн – обошел Демократических Юнионистов и стал крупнейшей партии в Стормонте. И в конечном итоге все это приведет к переходу Шести Графств Северной Ирландии под власть Дублина», – пишет его коллега Питер Хитчинс.

Последний референдум по данному вопросу проходил в 1973 году, и 99% избирателей проголосовали за сохранение членства в Соединенном королевстве – но тогда националисты не участвовали в голосовании (явка составила всего 59% голосов). И тогда католики не были большинством.

Правда, тут все не так просто. Дело в том, что по Соглашению Страстной Пятницы народ Северной Ирландии действительно имеет право воссоединиться с Ирландией по итогам соответствующих референдумов в обеих частях острова. Однако для референдума в Северной Ирландии нужно добро Лондона, и британское законодательство гласит, что Секретарь по делам Северной Ирландии должен назначить этот референдум в случае, если «кажется вероятным» наличие большинства, выступающего за воссоединение.

И сейчас Лондону не кажется. Секретарь по делам Северной Ирландии Брендон Льюис уверяет, что «Шинн Фейн не увеличила число своих мандатов, мы не увидели роста националистических голосов». По словам главы Минюста Британии Доминика Рааба, «58% населения проголосовали либо за партии, которые поддерживают нахождение в Великобритании, либо за партии, которые не поддерживают конституционные изменения». Однако если посмотреть на цифры, то получается, что три юнионистские силы (DUP, TUV и Ольстерские юнионисты) набрали в совокупности лишь 40% голосов.

Вероятно, господин Рааб причислил к противникам выхода еще и т.н. «Альянс», занявший третье место – но тут он погорячился. За Альянс голосовали избиратели, которые выступают за межобщинное согласие. Они не «зеленые» и не «оранжевые» – но они при этом условно «синие», то есть проевропейские. Они не хотят в Ирландию – они хотят назад в ЕС, а сделать это можно только через Ирландию.

Своими руками

И вот именно этот фактор, а не референдум сам по себе, и может привести к расколу Соединенного Королевства. Именно объединение ирландских националистов и проевропейских жителей региона создаст то самое «вероятное наличие большинства». А главная ирония в том, что значительный вклад в формирование этого опасного для Лондона электорального союза делают североирландские юнионисты и сам Лондон.

Дело в том, что в рамках соглашения о Брекзите Великобритания подписала т.н. «Североирландский протокол». Согласно этому протоколу Северная Ирландия с экономической точки зрения остается в правовом поле Евросоюза, а таможенная граница будет проходить по Ирландскому морю. Это было сделано для того, чтобы не восстанавливать границу между Ирландиями (отсутствие которой является важнейшим элементом для предотвращения католического сепаратизма). В итоге получается, что Северная Ирландия экономически втягивается в Ирландию.

Естественно, юнионисты остались крайне недовольны подобным исходом. По сути, Лондон – а точнее, лично Борис Джонсон – их банально кинул.

«Революция Брекзита пожирает собственных детей. Помимо Ukip, DUP была единственной крупной партией в Великобритании, которая полностью и с энтузиазмом выступала за максимально жесткий Брекзит. Она вкладывала деньги в информационную кампанию за Брекзит, помогла свергнуть Терезу Мэй и привести к власти на Даунинг стрит Бориса Джонсона. И, что удивительно для партии с очень высокой долей трезвенников, настолько опьянела от угара Брекзита, что поверила Джонсону, когда он поклялся, что граница по Ирландскому морю будет проведена лишь "через мой труп"», говорит Финтан О’Тул.

И сейчас юнионисты фактически шантажируют господина Джонсона. Лидер DUP Джеффри Дональдсон отказывается формировать дуумвират с Мишель О’Нил (то есть создавать новое правительство) до того момента, пока британские власти не денонсируют Североирландский протокол. «Каждый кандидат от юнионистов на выборах был против Североирландского протокола, – заявил господин Дональдсон из DUP. – Позиция юнионизма в этом вопросе однозначная, и теперь дело за шагами правительства. Хватит слов, пора действовать. Граница по Ирландскому морю должна исчезнуть, и на ее место должны прийти меры, которые восстановят место Северной Ирландии на внутреннем рынке Соединенного Королевства».

Кинул юнионистов – кинет и ЕС?

В результате возникает парадоксальная ситуация. Из 90 избранных депутатов Стормонта 54 выступают за сохранение протокола в том или ином его виде, однако правительство без DUP формировать нельзя – ведь именно она является крупнейшей юнионистской партией. И если правительства не будет, то через 24 недели Северную Ирландию ждут новые выборы, по итогам которой DUP снова станет крупнейшей юнионистской партией. Даже если он окажется на третьем месте после Шинн Фейн и Альянса, то все равно именно DUP должен будет делегировать человека в дуумвират. А он не станет этого делать без отказа от протокола – это центральное требование всех юнионистов.

Вообще-то Борис Джонсон сам был бы и рад пересмотреть Протокол, однако Европа не дает ему это сделать. Лондон пытался договориться о пересмотре этого соглашения с ЕС, и Брюссель ответил отказом.

Британские СМИ утверждают, что вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович в разговоре с Лиз Трасс 28 апреля заявил: у Комиссии нет и, по его мнению, никогда не будет мандата для пересмотра Протокола. Эту же мысль повторил посол Евросоюза в Великобритании Жоау де Алмейда. «Будем честны: мы не готовы заново договариваться по международному соглашению, которые мы подписали всего пару лет назад», – заявил дипломат. И действительно, с бюрократической точки зрения процесс пересмотра нереален – новое соглашение должны рассмотреть и одобрить все национальные парламенты стран-членов ЕС, в том числе и Ирландии, чего не предвидится.

Британия сейчас пытается найти выход из ситуации – то есть не потерять Северную Ирландию и сохранить контроль над тамошними юнионистами. Даже если ей сейчас удастся уговорить DUP создать правительство, то это отнюдь не станет выходом – при живом-то Протоколе. Поэтому Лондон пытается решить проблему традиционным для него способом – шантажом и угрозой отказа от заключенных ранее соглашений. По слухам, правительство Великобритании, не сумев продавить ЕС на пересмотр Североирландского протокола, может в одностороннем порядке его денонсировать. То есть отказаться от границы по Ирландскому морю и перенести таможни из североирландских портов на ирландскую границу.

Однако если Лондон пойдет по этому пути, то он получит не только резкое обострение отношений с Евросоюзом, но и всплеск католического сепаратизма (переходящего в насилие), денонсацию Соглашения Страстной Пятницы и, по сути, гражданскую войну. Не на Украине, а на своей территории. Точнее, пока еще своей.

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