В Бельгии возобновила работу шоколадная фабрика, где нашли сальмонеллу
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Шоколадная фабрика Ferrero, временно закрытая из-за найденной в продукции сальмонеллы, возобновила работу 13 июня после завершения работ, сообщил официальный представитель производителя Анн Эдвардс.
«На данный момент были приняты все меры для урегулирования этой проблемы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на бельгийский телеканал RTBF.
Не менее тысячи сотрудников фабрики задействовали в очистке всей цепочки производства, порядка 300 метров труб было заменено.
В начале апреля агентство продовольственной безопасности Бельгии приостановило работу шоколадной фабрики Ferrero в городе Арлон, где производилась продукция линии Kinder, из-за десятков случаев сальмонеллеза.
Уже произведенная продукция была отозвана из магазинов. Речь идет о такой продукции, как Kinder Surprise, Kinder Surprise Maxi, Kinder Mini Eggs и Schoko-bons.
Ранее о зараженной продукции на прилавках предупреждал Роспотребнадзор.
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