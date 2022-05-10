 

В Бельгии возобновила работу шоколадная фабрика, где нашли сальмонеллу

10.05.2022, 18:44, Новости дня
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Шоколадная фабрика Ferrero, временно закрытая из-за найденной в продукции сальмонеллы, возобновила работу 13 июня после завершения работ, сообщил официальный представитель производителя Анн Эдвардс.

«На данный момент были приняты все меры для урегулирования этой проблемы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на бельгийский телеканал RTBF.

Не менее тысячи сотрудников фабрики задействовали в очистке всей цепочки производства, порядка 300 метров труб было заменено.

В начале апреля агентство продовольственной безопасности Бельгии приостановило работу шоколадной фабрики Ferrero в городе Арлон, где производилась продукция линии Kinder, из-за десятков случаев сальмонеллеза.

Уже произведенная продукция была отозвана из магазинов. Речь идет о такой продукции, как Kinder Surprise, Kinder Surprise Maxi, Kinder Mini Eggs и Schoko-bons.

Ранее о зараженной продукции на прилавках предупреждал Роспотребнадзор. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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