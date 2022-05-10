Компания Mercedes-Benz анонсировала новый электрический концепт-кар Mercedes-AMG

Дизайнер немецкого бренда Mercedes продемонстрировал тизерное изображение нового концепта под названием Vision AMG.

Пока никаких деталей об автомобиле не сообщается. Вместе с тем тизерные изображения демонстрируют вероятный внешний вид будущих моделей. Однако тщательно изучить кузов проблематично, так как на тизерам продемонстрированы лишь контуры автомобиля. Вместе с тем эксперты сообщили о сходствах концепта Vision AMG с ранее представленным Mercedes EQXX.

Предполагается, что новинка получит электрический двигатель с мощностью 201 л.с. Производитель не раскрывает точные характеристики, однако в скором времени могут быть озвучены все подробности о будущем транспортном средстве.