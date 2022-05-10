Правительство создаст Фонд восстановления Rutube

Для поддержки российского видеохостинга Rutube, подвергнувшегося крупнейшей в своей истории кибератаке, будет создан спецфонд. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Помимо государственных инвестиций, сумма которых не разглашается, граждане смогут внести добровольные пожертвования для восстановления работы сервиса.

«Сегодня обсуждается механизм государственного наполнения фонда. Это могут быть средства ФНБ, временное увеличение НДС, небольшой рост акцизных сборов или повышение тарифов за телекоммуникационные услуги. Помимо этого, в том же Сбербанке можно и самому заплатить для скорейшего восстановления видеохостинга. Нужно понимать, что Rutube – это не только правильная пропаганда, но и рабочие места», – пояснил глава Минцифры Максут Шадаев.

Руководство компании поблагодарило правительство за поддержку и уточнило, что в связи с кибератакой отсрочит введение монетизации до 2028 года в случае стабильной работы инфраструктуры. Также хостинг может ввести плату за загрузку новых видео и регистрацию новых каналов.

Ранее в результате кибератаки хостингу был нанесён существенный ущерб: было поражено более 75% баз и инфраструктуры основной версии и 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз данных.

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