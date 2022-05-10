 

“Размагнитились десятки часов видео”: RuTube попросил сотни миллионов рублей на восстановление бесценных данных

10.05.2022, 17:31, Разное
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Руководство видеохостинга Rutube заявило, что в результате действий хакеров были размагничены до 70% пользовательских видео, однако их ещё можно спасти. Сервису требуются не менее 500 млн рублей на восстановление информации.

Технические специалисты считают, что процесс займёт около двух лет, однако восстановить получится “почти всё”. Крайне важно выделить в общей сложности 600-700 млн рублей, можно по частям, и начать работы прямо сейчас – иначе россияне рискуют надолго остаться без отечественного видеохостинга.

“Неизвестные злоумышленники не просто атаковали сервис и временно вывели его из строя, но также предприняли всё, чтобы наша страна фактически осталась без бесценного видеофонда, нанесли максимальный ущерб, чтобы восстановление стоило до 800 млн… Кому-то очень не нравится видеть, что у нас есть сервис, превосходящий западные аналоги и защищающий население от экстремистского контента”, – цитирует пресс-служба гендиректора компании.

По словам топ-менеджера, в информационной безопасности России фактически проделана огромная брешь и 900 млн рублей для того, чтобы её заделать – сущие копейки. Он попросил госчиновников и спонсоров не медлить с финансированием.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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