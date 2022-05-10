 

Харьковская область начала получать электроэнергию из России

10.05.2022, 17:15, Новости дня
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В Харьковскую область, районы которой с начала апреля остались без электроснабжения со стороны Украины, началась подача электроэнергии с территории Белгородской области.

Как стало известно газете ВЗГЛЯД, высоковольтные линии были подключены в воскресенье, 8 мая, в 15.00 по местному времени (совпадает с мск) в Купянском, Двуречанском и Великобурлукском районах.

После прекращения электроснабжения города Купянска Харьковской области и окружающих его районов без электричества остались более 120 тыс. жителей в семи административных районах. Электроснабжение жилых кварталов Купянска осуществлялось по графику поочередно, с перерывом каждые четыре часа.

Правительством РФ было принято решение о восстановлении электроснабжения потребителей части Харьковской области от энергетической системы России. Ранее между энергосистемами Белгородской и Харьковской областей существовали линии связи – воздушные линии электропередачи, которые взаимно обеспечивали резервное электроснабжение потребителей. В 2002 году в условиях ухудшения взаимоотношений между Россией и Украиной указанные линии были демонтированы. Исполняя поручение правительства России, ПАО «Россети» и белгородские энергетики в период с 29 апреля по 08 мая 2022 года заново построили линию электропередачи 110 кВ, соединяющую две энергосистемы.

Силами российских специалистов проложена воздушная линия общей протяженностью 5,2 км в двухцепном исполнении. В работах были задействованы 57 человек и 30 единиц техники. В результате с российской стороны по постоянной схеме подано напряжение на 16 высоковольтных трансформаторных подстанций 110 кВ. Бесперебойным электроснабжением обеспечены жители города Купянска и еще более 200 населенных пунктов Харьковской области.

«Меня переполняют эмоции. Мы сейчас получили определенную поддержку в виде новых высоковольтных линий, по которым идет электроэнергия мощностью 45 мегаватт из Российской Федерации. За счет этого население Купянска будет постоянно получать свет, возобновил работу водоканал, продолжит работу больница, хлебозавод, роддом и вся необходимая инфраструктура. Будет возможность сэкономить бензин и солярку, которыми заправляли электрогенераторы. А самое главное, люди будут заниматься своими первостепенными заботами – растить детей и ухаживать за огородом. Даже в это не простое для всех время хочется, чтобы люди чувствовали себя комфортно», – сообщил в этой связи мэр города Купянска Геннадий Мацегора.

Ранее больницы, объекты инфраструктуры и другие жизненно важные социальные объекты обеспечивались электроэнергией при помощи дизельных генераторов. На питание только больницы города Купянска ежедневно тратилось до 150 литров дизельного топлива. Также существовали проблемы с обеспечением электроэнергией продовольственных и промышленных предприятий. Сейчас электричество на все объекты подается в полном объеме с территории России.

9 мая силами российских специалистов бесперебойная подача электроэнергии также была организована в Боровском, Шевченковском, а также в части Изюмкого и Балаклейского районах.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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