Меладзе опроверг слухи о своем отъезде из РФ
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Певец Валерий Меладзе опроверг слухи о том, что якобы он и его брат Константин Меладзе покинули Россию.
Певец опубликовал скриншот новости из интернет-источников, где представлен следующий текст: «Братья Меладзе покинули сегодня Россию навсегда и отправились во Францию. Валерий Меладзе сжег на глазах журналистов сертификат Народного артиста РФ и другие «бумажки».
В своем Telegram-канале на изображение с этим сообщением артист наложил пометку «фейк».
Ранее телеведущая Ксения Собчак опровергла свой отъезд в Израиль.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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