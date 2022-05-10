 

Меладзе опроверг слухи о своем отъезде из РФ

10.05.2022, 17:15, Новости дня
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Певец Валерий Меладзе опроверг слухи о том, что якобы он и его брат Константин Меладзе покинули Россию.

Певец опубликовал скриншот новости из интернет-источников, где представлен следующий текст: «Братья Меладзе покинули сегодня Россию навсегда и отправились во Францию. Валерий Меладзе сжег на глазах журналистов сертификат Народного артиста РФ и другие «бумажки».

В своем Telegram-канале на изображение с этим сообщением артист наложил пометку «фейк».

Ранее телеведущая Ксения Собчак опровергла свой отъезд в Израиль. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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