 

У Haval Dargo в Китае появилась «внедорожная» версия

10.05.2022, 16:25, Разное
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Китайский бренд Haval в скором времени представит на российском рынке обновленный кроссовер Haval Dargo.

Автомобиль для Китая доступен под названием Big Dog и уже продается в течение нескольких лет. Теперь появится внедорожная модификация, которая поступит на рынок под названием Haval Big Dog Hunting Edition. Известно, что модель обладает видоизмененными бамперами, решеткой радиатора, порогами, а также увеличенными дисками. Кроме того, в компании указали, что модель в Китае доступна с 1,5 и 2,0-литровыми агрегатами с мощностью до 211 л.с.

Кроме того, кроссовер получит роботизированную коробку передач. Пока остальные подробности автомобиля для российского рынка умалчиваются и будут раскрыты после поступления к официальным дилерам.



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