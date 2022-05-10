Мнение: День Победы в Херсоне

Неонацисты и бандеровцы не смогли помешать празднованию Дня Победы в Херсоне.

КП написала: «Сотни жителей Херсона впервые приняли участие в акции «Бессмертный полк», пройдя по аллее Славы к Вечному огню. Жители города пришли на шествие с семьями, с портретами своих дедов и прадедов, которые воевали или трудились в тылу во времена Великой Отечественной войны. Перед началом акции с песнями военных лет выступили местные артисты, а после шествия представители местной администрации и горожане возложили цветы к Вечному огню» (отсюда).

А вот и видео:

А вот другое видео. Это тоже Херсон. И тоже 9 мая. Правда, три года назад, 9 мая 2019 года.

Удивительно, но на видео, отснятом в Херсоне в День Победы 9 мая 2019 года, горожан с фотографиями своих дедов-фронтовиков намного больше, чем на видеозаписи 2022 года. И праздновавших День Победы в Херсоне в 2019 году было ничуть не меньше, чем в 2022 году. Выходит, что и в 2019 году неонацисты и бандеровцы не смогли запугать жителей Херсона?

Фотография отсюда

—