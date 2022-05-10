В Приднестровье продлили «красный» уровень террористической опасности

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики приняли решение продлить действие «красного» уровня террористической опасности до 25 мая из-за угрозы теракта, сообщил глава Вадим Красносельский.

Красносельский своим указом продлил до 25 мая «красный» уровень террористической опасности, 26 апреля «красный» уровень террористической опасности был установлен на 15 дней – до 10 мая, передает РИА «Новости».

«Проанализировав существующую обстановку, пришли к выводу, что угроза террористического акта сохраняется, и есть необходимость продолжить реализацию мер по противодействию его совершения», – говорится в сообщении.

Напомним, в конце апреля в Приднестровье произошло три теракта: в здании Министерства государственной безопасности в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка «Маяк». Введен «красный» уровень террористической опасности.

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