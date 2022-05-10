ЕС ослабил шестой пакет санкций против России

Запрет на транспортировку российской нефти больше не входит в шестой пакет санкций Европейского союза (ЕС) в отношении России, передает агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

По его информации, для принятия решения о включении данного положения в санкционный пакет необходима дальнейшая координация на международном уровне, в том числе согласование в рамках Группы семи (G7). При этом указывается, что Греция, Кипр и Мальта, среди прочих, выступают против этой меры, поскольку опасаются, что это может в одностороннем порядке поставить в невыгодное положение их судоходные компании, передает ТАСС.

Тем не менее, по словам дипломатов, запрет европейским компаниям на страхование нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть, по-прежнему является частью запланированных санкций против России. Это может затруднить поставки нефти из РФ в другие страны.

О том, что Евросоюз откажется от введения запрета на перевозку российской нефти европейскими танкерами в третьи страны, ранее сообщало Bloomberg. По его данным, на такой мере настаивала Греция.

Обозреватель Die Welt Даниэль Ветцель сообщал, что танкеры с российской нефтью продолжают заходить в европейские порты, несмотря на введенный Евросоюзом запрет. По его словам, обходить санкции России помогает Греция, обладающая крупнейшим танкерным флотом в мире. Местные судовладельцы, в отличие от других европейцев и американцев, расширяют бизнес с Россией.

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