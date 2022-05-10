Из-за сбоя на Мосбирже россиянин целый день продавал доллары по 4294967295 рублей

8 мая Московская биржа преподнесла неожиданный подарок 22-летнему жителю Саратова Егору Г. Из-за программного сбоя житель столицы смог целый день продавать доллары по 4294967295 рублей.

Ошибка произошла в результате попытки программистов Мосбиржи временно запретить торговлю долларами по техническим причинам. Для этого в поле, отвечающее за курс, ввели значение -1, которое должно быть расценено как запрет на совершение операций. Однако фрагмент кода, ответственный за обработку этого значения, был случайно удалён месяцем ранее, в результате чего программа, не умеющая работать с отрицательными числами, заменила его на максимальное 32-битное беззнаковое число 4294967295.

В результате Егор Г. сумел продать свои накопления в размере 11 долларов 4 центов и стал богатейшим человеком страны. Теперь ему грозит 25 лет и штраф в размере свыше 45 миллиардов рублей за мошенничество.

– Молодой человек бессовестно воспользовался ошибкой программистов. Теперь на его счету больше денег, чем во всём Саратове. Эти деньги он у биржи украл, а украденное нужно вернуть. Приставы уже наложили арест на имущество его родственников, но оно всё вместе едва ли вытягивает на 3 миллиона рублей. Так преступнику придётся искупать своё злодеяние в тюрьме, а сумма ущерба будет вычитаться из его заработной платы на промзоне, – рассказал представитель Мосбиржи.

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