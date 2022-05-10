Когда лучше всего оставаться дома и как снизить влияние ретроградного Меркурия

10 мая Меркурий начинает свое ретроградное движение и будет «пятиться» назад вплоть до 3 июня включительно. Не стоит опасаться данного периода: возникновение любых проблем можно свести к минимуму, если знать, как правильно себя вести.

Благоприятные и неблагоприятные дни

Меркурий — планета, которая отвечает за связь, коммуникацию. Когда она находится в ретроградной фазе, то могут возникать разногласия с окружающими, информация будет доходить в искаженном виде. Возможны перебои с интернетом. Также под ударом будет находиться сфера финансов. Проблемы с деньгами могут возникнуть у тех, кто привык к необдуманному риску.

Меньше всего влияние ретроградного Меркурия коснется представителей таких знаков зодиака как Стрельцы и Рыбы.

Неблагоприятные дни в текущем месяце, когда рекомендуется оставаться дома и не планировать ничего важного — это 15-16, 25-26, а также 29 числа.

Благоприятными будут дни 10-11, 14, 17-18. Также удачными являются даты 20-21, а также последний день мая. В эти даты можно проявлять большую активность, нежели в другие дни месяца.

Работа над ошибками

В период ретроградного Меркурия лучше всего остановиться и проанализировать свою жизнь. Переосмыслите прошлое, извлеките уроки из собственных ошибок. Сделайте для себя выводы, как поступать, чтобы в будущем не наступить на те же грабли.

Если возможно исправить какие-то ошибки прошлого, то воспользуйтесь этой возможностью. Например, извинитесь перед тем, кого обидели. Помиритесь с тем, с кем поссорились. Будьте готовы к тому, что кто-то из прошлого может также к вам вернуться, возобновить общение по своей инициативе.

Долгосрочное планирование

Реализацию глобальных проектов отложите на потом. Период ретроградного Меркурия — не самое лучшее время для начинаний. В то же время сидеть сложа руки тоже не стоит. Во-первых, вы можете доделать уже начатые проекты. Во-вторых, будет полезно заняться долгосрочным планированием.

Воздержитесь от крупных серьезных покупок. Не инвестируйте деньги, не запускайте новый бизнес. Подобные начинания не принесут желаемых результатов, ожидаемой прибыли.

Минимум нагрузок и пребывание дома

Пока Меркурий будет «пятиться» назад, постарайтесь не отлучаться далеко от дома. Не оправляйтесь в дальние поездки и путешествия. Если есть возможность, то перенесите командировки или отпуск. Сейчас лучше оставаться дома.

Также рекомендуется избегать перегрузок, переутомления. Учитесь вовремя говорить себе «Стоп» и давайте возможность организму восстановиться.