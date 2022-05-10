Камуфляж эстетических недостатков: перманентный макияж – долговечность, техника и поводы его сделать

У вас нет времени по утрам, а вы хотите выглядеть привлекательно? Не хотите тратить на макияж время на отдыхе? Боитесь, что плохая погода испортит мейкап? Перманентный макияж – иногда лучшее решение для тех, кто на перечисленные выше вопросы ответил утвердительно.

Если безупречный внешний вид повышает вашу уверенность в себе или даже является условием успеха в работе, вы наверняка оцените облегчение этого процесса.

Что такое перманентный макияж

Перманентный макияж обеспечит привлекательный внешний вид в течение дня на длительное время. Это метод макияжа с длительным эффектом, основанный на старом искусстве татуировки. С помощью специального устройства с микроиглами, обеспечивающего абсолютную точность, красители добавляются в верхние слои кожи (эпидермис). В отличие от обычных татуировок, для перманентного макияжа используются натуральные красители, а глубина, на которую вводится пигмент, значительно меньше.

Формирование бровей является наиболее популярным, но вы также можете скорректировать глаза или губы. Выполняется эта процедура либо методом растушевки, когда результат выглядит как мелирование пудрой, либо микроблейдингом, при котором имитируются отдельные волоски. Вы можете сделать татуировку в виде подводки для глаз – сверху и снизу – и контурировать или выделить все губы.

Камуфляж эстетических недостатков

Перманентный макияж не только избавляет от необходимости ежедневно наносить макияж, но и может служить решением эстетических проблем. Например, он может замаскировать изъяны на губах или бровях после аварий и других несчастных случаев.

Немного терпения

Перед нанесением татуировки линии и контуры намечаются карандашом. После согласования формы и выбора цвета мастер может приступить к работе. В месте нанесения пигмента появляются струпья. Не нужно переживать, если они будут более яркими, чем выбранный оттенок. Через несколько дней они отпадают и проявляется выбранный цвет. Отеки исчезают примерно через двое суток. О сильной боли также можно не беспокоиться, ведь во время процедуры используются местные анестетики.

Конечный результат иногда видно не сразу на первом сеансе, при шелушении корочки пигмент может частично исчезать. В этом случае необходима коррекция – примерно через четыре недели. Интервал может быть длиннее, но не должен быть короче, так как коже требуется время для заживления, а пигмент должен идеально осесть на месте нанесения. Уже после первой процедуры будет видно, как кожа реагирует на заложенный пигмент.

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Как долго вы будете наслаждаться эффектом

Несмотря на свое название, перманентный макияж не вечен. В процессе естественного обновления кожи цветовые пигменты медленно поднимаются в верхние слои и теряют свою интенсивность. Как долго перманентный макияж продержится, зависит от типа кожи и используемого метода нанесения. Этот срок составляет от двух до пяти лет, после чего возможно продление.

Необходимо защищать его от солнца, избегать косметических процедур, ускоряющих вымывание пигмента (химический пилинг). Обратите внимание: цвет со временем тускнеет, но форма остается неизменной, а потому следует ответственно подойти к выбору мастера.

Противопоказания

Вот ряд противопоказаний к перманентному макияжу:

склонность к келоидным рубцам; кожные заболевания (псориаз, герпес, себорейный дерматит и др.); аллергия на лекарства и анестетики; использование антибиотиков; повышенная или пониженная свертываемость крови; прием лекарств, способствующих разжижению крови; простуда (кашель, насморк, боль в горле); беременность, кормление грудью; сахарный диабет; заболевания щитовидной железы; повышенное артериальное давление; повышенное внутриглазное давление; эпилепсия.

Причины сделать перманентный макияж

Есть несколько поводов, которые могут заставить вас решиться на процедуру:

Вы не очень хороши в макияже и предпочитаете довериться более профессиональному человеку. Четко видеть можно только в очках, но с ними невозможно сделать идеальный макияж. Вы работаете в помещении с повышенной влажностью и макияж не держится долго. Вы любите ходить в сауну, плавать и нырять или заниматься другими видами спорта, но при этом хотите выглядеть привлекательно.

В конечном счете благодаря перманентному макияжу вы получаете следующее:

более молодой вид; скорректированный контур губ; выделенная область вокруг глаз; сформированная форма и цвет бровей; долговечность и стойкость макияжа во время занятий спортом и во влажной среде.