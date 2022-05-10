 

Макрон и Шольц в Берлине призвали к скорейшему прекращению огня и переговорам между Россией и Украиной

10.05.2022, 15:15, Разное
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Украинский кризис стал главной темой встречи Олафа Шольца и Эммануэля Макрона в Берлине, пишет Das Erste. Как отмечает издание, оба лидера призвали к скорейшему прекращению огня и переговорам между Россией и Украиной.


AP

Визит Эммануэля Макрона в Берлин стал его первым международным визитом с момента переизбрания на пост президента Франции, пишет Das Erste. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, выбор Германии в качестве первого визита стал «честью» и продемонстрировал важность немецко-французских отношений.

Главной темой визита стал украинский кризис, пишет Das Erste. Обсуждая речь Владимира Путина на параде 9 Мая, Шольц и Макрон сошлись во мнении, что российский лидер не стал прибегать к эскалации. Однако, по мнению Макрона, этого недостаточно: «Мы хотим достичь прекращения огня. И как можно скорее».

Как отмечает издание, в этом вопросе Франция и Германия проявили единство. Позиция Парижа и Берлина заключается в том, что прекращение огня и переговоры между Россией и Украиной являются единственным путём к достижению мира. Шольц и Макрон подтвердили свою поддержку стремлению Украины в ЕС, при этом Макрон уточнил, что этот процесс не будет быстрым.

Макрон предложил Украине и всем прочим стремящимся в ЕС странам создать собственное политическое сообщество, которое станет новым пространством для политического взаимодействия, пишет Das Erste. Что касается Шольца, то он заявил, что ЕС нужно ускорить процесс приёма.



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