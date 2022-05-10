 

В Монголии наладят производство кроссоверов местного бренда MOZO на базе Zotye T500

10.05.2022, 14:59, Разное
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В Монголии открыли первый автомобильный завод, на котором будут выпускать модели марки Zotye.

Вместе с тем предприятие предполагает возможность выпуска ежегодно до 2,5 тысяч транспортных средств. Кроме того, первоначально на предприятии начнут выпускать модели под маркой Mozo. Будущий кроссовер представляет перелицованную копию Zotye T500. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый бензиновый мотор с отдачей 156 л.с. Модель приводится в движение автоматической коробкой передач.

Пока производитель не называет точные данные о цене, но известно, что автомобиль смогут продать по цене от 1,58 миллиона рублей в местной валюте. Сроки выхода к свободную продажу будут сообщены в ближайшее время.



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