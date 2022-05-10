 

Мнение: Почему Байден переживает за Россию?

10.05.2022, 14:55, Разное
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На встрече с представителями Демократической партии президент США Джо Байден выразил обеспокоенность, что у России в настоящее время «нет выхода из кризиса на Украине».

По словам Байдена, сейчас он пытается понять, что можно сделать с данной ситуацией. Но при этом Байден назвал действия президента России Владимира Путина в текущих обстоятельствах очень расчетливыми.

В общем, Байден пытается понять, что делать, а я пытаюсь понять Байдена. Он реально переживает, что у России «нет выхода из кризиса на Украине»? Или наоборот, доволен, что «выхода нет»? Его обеспокоенность искренняя? Или дипломатическая?

Фотография со встречи Байдена с Путиным в июне 2021 года отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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