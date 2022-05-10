 

Хулиганов, обливших краской посла России в Польше, представили к госнаградам

10.05.2022, 14:31, Разное
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Польского гражданина Кшиштофа Джеджичевского и гражданина Украины Васыля Стеценко, которые облили краской посла России Сергея Андреева во время возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве, представили к высшей государственной награде Польши – Ордену Тадеуша Костюшко, сообщает Rzeczpospolita.

На торжественной церемонии в Президентском дворце присутствовали глава государства Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий и министр внутренних дел Мариуш Каминский.

– Приятно видеть, как в едином порыве в борьбе с общим врагом объединились представители братских славянских народов – поляки и украинцы. Мы вместе боролись на фронтах двух мировых воен, вместе противодействовали международному сионизму, теперь вместе боремся с армией русских орков в Варшаве, – заявил президент Дуда.

Глава государства отметил отличные организаторские способности Джеджичевского и Стеценко, которые отлично подготовились ко Дню победы над нацизмом. В качестве поощрения украинцу будет выдана «карта поляка» – документ, подтверждающий принадлежность лица к польскому народу и позволяющий получать определённые преференции.

– Очень приятно осознавать, что скоро мы снова станем одним государством, – добавил президент Польши.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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