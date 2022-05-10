 

Боррель назвал возможные сроки принятия новых санкций против России

10.05.2022, 14:25, Новости дня
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Новые санкции Евросоюза против РФ могут быть одобрены на совещании глав МИД ЕС 16 мая, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Мы продолжаем дискуссии на уровне постоянных представителей для достижения соглашения, которое может быть одобрено на совещании глав МИД. Мы продолжаем работу, по-прежнему есть некоторые сложности. Я рассчитываю, что до следующего совещания глав МИД эти сложности будут улажены. В противном случае эти дискуссии продолжатся на уровне министров иностранных дел», – передает его слова РИА «Новости».

В воскресенье постпреды ЕС не достигли соглашения по санкциям против России, в частности, из-за Венгрии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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