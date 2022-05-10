Глава Омской области сообщил о задержании еще нескольких чиновников из-за пожаров

В Омской области задержали еще три должностных лица по делу о масштабных пожарах в регионе, сообщил глава Александр Бурков.

«Три должностных лица на данный момент задержаны и заключены в СИЗО, и следствие продолжается, как пожнадзором, так и Следственным комитетом», – сказал он на совещании, посвященном ситуации с пожарами в ряде регионов России, которое провел президент РФ Владимир Путин, передает РИА «Новости».

Напомним, ранее сообщалось о задержании начальника региональных электрических сетей Называевского района Омской области Евгения Шаламова и мэра Называевска Виктора Лупиноса после пожаров, в результате которых пострадали несколько домов.

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