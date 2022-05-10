В Курганской области отключили 10 воздушных линий из-за риска пожаров

Энергетики в Курганской области временно отключили 10 воздушных линий в лесных массивах, чтобы избежать риска возгораний из-за сухой травы и ветреной погоды, сообщили в пресс-службе АО «Сибирско-Уральская энергетическая компания».

«10 мая из-за сильного ветра в большинстве районов Курганской области и высокой пожарной опасности СУЭНКО перешла на режим повышенной готовности. Более 10 воздушных линий, проходящих по лесным массивам, СУЭНКО отключила превентивно, чтобы исключить риск возгорания», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Энергетики будут вести аварийно-восстановительные работы на электрических сетях, пока не запитают всех потребителей.

Напомним, в Курганской области с 10 мая ввели режим ЧС в связи с угрозой распространения природных пожаров в сухую, ветреную погоду.

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