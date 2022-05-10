Мнение: О новом π-це для старой Европы… И снова Путин виноват?

Ну что ж, снявши голову, по волосам не плачут. Или, как не менее заковыристо выражается многонациональный русский народ, «сгорел сарай — гори и хата!». Теперь осмысливать все глубины этой народной мудрости, глубоко чуждой практичному западному духу, придётся «старой» Европе, на которой, собственно, и держится экономически весь нынешний ЕС.

И вот это, конечно, π-ц полный…

Казалось бы, причём тут нынешний российский президент Владимир Путин, если всю кашу заварил германский канцлер Олаф Шольц?

Нынешний глава самой мощной европейской державы Олаф Шольц 9 мая выступал перед немецкими профсоюзами. Он держал речь в антураже, который каждому знакомому с отечественной историей живо напомнит времена, когда дедушка теперешнего канцлера ФРГ трудился обычным железнодорожником и «всего лишь выполнял свой долг», помогая переброске эшелонов с военной техникой nach Osten. Может показаться, что это всего лишь цвета Deutscher Gewerkschaftsbund, где тёмно-красный действительно присутствует в символике. Но оттенки, оттенки — словно взятые с тех самых полотнищ и стягов…

Но главное, не задник, а слова.

Олаф Шольц выступил 9 мая, чтобы именно в этот день объявить о начале поставок Украине германского вооружения и боевой техники. Символично, да. И солидарно с американским президентом Джо Байденом, в этот же день подписавшим «закон о ленд-лизе» для Украины. Что символично вдвойне.

Да, такая вот горькая «ирония»: германское оружие на территории бывшего #СССР снова будет убивать — теперь уже потомков тех, кто 77 лет назад сокрушили немецкий фашизм. Если в этом и есть полемический перехлёст, то совершенно ничтожный в сравнении с горечью такого поворота событий.

Ну и мотивировка. Олаф Шольц, конечно же, не мог сказать правду: что старший партнёр по евроатлантической коалиции таки прогнул лидера «суверенной» ФРГ на решение, от которого тот увиливал два с половиной месяца. В том числе — из-за нежелания того, чтобы немецкое оружие вновь стреляло и убивало там, где оно «оставило недобрую память» более 77 лет назад. Так что нет, фраза абзацем выше — совсем не перехлёст…

Так вот, не имея возможности сказать правду, Олаф Шольц сказал следующее. «[Президент России Владимир] Путин не оставил нам другого выбора…, поэтому Берлин решил помочь Киеву». Ну да, нынешний российский лидер приставил нынешнему германскому канцлеру пистолет к виску и решительно потребовал, чтобы «Леопарды» тоже двинулись на Донбасс. Так и было, охотно верим… А вот когда слова про «не оставили другого выбора» произносит, например, российский министр обороны Сергей Шойгу на заседании Совбеза 21 февраля — #этодругое.

И опять сложно удержаться от исторических аналогий. 22 августа 1939 года один немецкий канцлер, точнее — рейхсканцлер, тоже изрёк: «Они не оставляют нам иного выбора». Что за ними вскоре последовало, в лишних напоминаниях не нуждается. И сейчас в Германии есть те, кто сомневаются в необходимости поставок оружия в зону конфликта. В том числе из-за того, что это не приблизит, а лишь отдалит мирный договор, принеся только дополнительные жертвы. А ещё Германия «внезапно» может быть втянутой в этот конфликт, который в таком случае рискует перерасти в Третью мировую. Тогда это совершенно точно будет π-ц окончательный…

Хотя в какой-то степени он и так уже рядом. Поставки немецких вооружений ознаменуют собой коренной перелом во всей внешней политике ФРГ, сформированной после 9 мая 1945 года. Возможно, кстати, Олаф Шольц хотел ненавязчиво подчеркнуть и этот момент. Германия избавляется от «добровольных» самоограничений, возникших после Второй Мировой, и переходит к более активной внешней политике, уже допускающей, а не исключающей применение силы. Пока — только в благих целях, для защиты мира и т.п. Но, в конце концов, такую риторику используют все, даже «фюреры».

Причём движение в этом направлении идёт почти синхронно с ещё одной бывшей участницей «Оси», Японией, решившей сбросить все ограничения в отношении вооружённых сил и вооружений, введённые посте Второй Мировой. То есть, уже и остатки принципов Ялты и Потсдама, на которых базировалась вся послевоенная система международной безопасности, будут окончательно уничтожены. И это действительно полный π-ц, особенно ввиду нарастающих противоречий между двумя реальными сверхдержавами, #США и #КНР.

Ну и вопрос: кому это выгодно? Разве России?

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