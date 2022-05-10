 

Почему разведутся гАлкины – Личное мнение

10.05.2022, 13:10, Разное
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Для меня совершенно очевидно, что в ближайшем будущем гАлкины разведутся. Инициатором, конечно же, будет Алка.

Нет, ну а чего? С Киркоровым развелась, хотя какой красивый мужчина — в перьях. Ещё там несколько мужей было — со всеми развелась.


Фото: Соцсети

Если хотите знать о причинах, скажу прямо: летом в Израиле очень жарко. Смысла париться в таком климате и ждать, пока муж пытается дать концерт, нет.

Пугачёва вернётся домой, ведь несмотря на все заявления Галкина, она хранит молчание.

И оно, это молчание, самый очевидный признак грядущих планов.

В России можно дать очередной прощальный концертный тур и поправить им финансы — раз. Два — залезть в телевизор и заработать там. Опять же, не стоит забывать и о корпоратах — главном источнике доходов исполнителей — три.

А в Израиле ей чего? Молча изнывать от жары, пока муж активно ведёт соцсети?

Конечно, дистанцироваться от Максика нужно быстро, пока народ не вспомнил народную же мудрость про жену и мужа. Как там говорят? Ниточка за иголочкой, два сапога пара? И прочее.

Следующим мужем нашей Аллочки станет, как мне кажется, Колясик Пшеничка Басков.

Источник: Лена Миро



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