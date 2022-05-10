 

Во Франции произошел всплеск интереса к российской культуре

10.05.2022, 13:02, Новости дня
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Во французских книжных магазинах подскочил спрос на произведения русских и украинских писателей, пишет Le Monde.

«В последние недели все сочинения Достоевского перебрались с полок на витрины французских книжных магазинов. То же произошло и с произведениями Толстого, Гоголя, Булгакова, Гроссмана, Пушкина, а также современных русских и украинских писателей», – передает РИА «Новости» текст публикации.

Как отметили в издании, продавцы книг говорят о живом интересе клиентов к этому региону в контексте украинского кризиса.

«Читатели просят книги, которые помогут понять (истоки кризиса на Украине – прим. ВЗГЛЯД), – рассказала владелица книжного магазина Globe Наталья Тюрина.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

После начала спецоперации против РФ были введены несколько пакетов санкций, которые затронули и культурную жизнь. Так, например, конкурс имени Чайковского был исключен из международной федерации музыкальных конкурсов, что в РФ назвали большой глупостью.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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