 

Трансляцию «Бессмертного полка» посмотрели около 1,5 млн человек

10.05.2022, 13:02, Новости дня
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Онлайн-трансляцию акции «Бессмертный полк» на странице шествия и в социальных сетях посмотрели около 1,5 млн человек, DDOS-атаки на сайт акции были отражены, сообщили в пресс-службе движения.

«Трансляция «Бессмертного полка» онлайн завершена. Она стартовала в День Победы в 10.00 по местному времени и сутки была доступна на странице онлайн-шествия https://2022.polkrf.ru/, в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» и в онлайн-кинотеатре Okko. За это время ее посмотрели около 1,5 млн человек – большинство в социальных сетях <…> Попытки омрачить праздник успешно были отбиты системой безопасности – на сайт «Бессмертного полка России» в непрерывном режиме с самого утра 9 мая шли мощные DDOS-атаки, но трансляция «Бессмертного полка» онлайн продолжала идти в бесперебойном режиме», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Шествие «Бессмертный полк» впервые после пандемии состоялось в РФ в традиционном очном формате. Одним из участников акции в Москве стал президент Владимир Путин.

В то же время в некоторых местах из-за эпидемической ситуации или соображений безопасности мероприятие прошло только онлайн. «Онлайн-шествие дало возможность почтить память своих ветеранов тем, кто не смог принять участие в очном шествии «Бессмертного полка» по улицам и площадям. Это в первую очередь приграничные с территорией Украины населенные пункты, где традиционные шествия не смогли провести в связи с желтым уровнем опасности, и зарубежные страны, жителям которых не разрешили организовать шествия «Бессмертного полка», – рассказали в пресс-службе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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