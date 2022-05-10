Лукашенко рассказал об извлеченных из российской спецоперации уроках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросу, касающемуся государственного оборонного заказа страны на 2022 год, заявил, что власти республики сделали выводы из спецоперации РФ на Украине.

«Скажу откровенно, что мы [ранее] по-другому видели и свою армию, и, прежде всего, вооружение нашей армии. И, опять же абсолютно откровенно, военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила», – приводит его слова БелТА.

Лукашенко отметил, что соответствующие вопросы он регулярно обсуждает с министром обороны и поручал с учетом этого конфликта посмотреть на оснащение и дальнейшее развитие белорусских войск. «Я от него требовал постоянно: «Смотри вокруг, наблюдай, делай выводы, уроки, уроки и еще раз уроки». Как мне было доложено, уроки извлечены», – сказал Лукашенко. По его словам, с учетом этого власти «должны рассмотреть государственный оборонный заказ» на 2022 год.

Лукашенко также указал на необходимость объективно смотреть на то, что происходит на белорусской территории и вокруг. «Потому что если мы неадекватно оценим обстановку и спланируем свои действия, мы будем иметь бледный вид в любом столкновении, в любой конфликтной ситуации», – обратил внимание глава государства.

Он подчеркнул, что, в частности, идут учения НАТО в Польше, увеличилась военная группировка в этой стране. «Мы знаем, что натовцы начали масштабные учения вдоль наших границ. И фейки, рассуждения, предположения появляются разные. Журналисты меня об этом уже спрашивают. Было 3 тыс., а сейчас под 40 тыс. человек у наших границ, и [они] проводят масштабные учения», – отметил Лукашенко. По его словам, министру обороны, Генштабу поставлена задача, что белорусских военных «никто не должен застать врасплох».

Накануне Лукашенко, комментируя наличие угрозы нападения на республику со стороны Польши, заявил, что «и не таким рога обламывали».

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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