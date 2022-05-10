Мнение: Выхода нет

Президент США Джо Байден заявил, что пытается понять, как действовать дальше в ситуации, когда у России, по его мнению, может не оказаться пути выхода из кризиса на Украине. На встрече с представителями Демократической партии глава Белого дома, выразил обеспокоенность, что у РФ “в настоящий момент нет выхода [из кризиса на Украине]”. “И я пытаюсь понять, что нам с этим делать”, – цитирует его Reuters.

«…Скоро рассвет, выхода нет. Ключ поверни и полетели…»

У «спецоперации», целей у которой нет, нет и внятного критерия ее успешности. А потому понять, что именно будет делать Кремль, действительно, достаточно проблематично. С Западом как раз проблем нет: цели озвучены четко и понятно. Задача-минимум — не дать проиграть Украине, задача-максимум — нанести военное поражение собранной на территории Украины группировке сил и средств России. Здесь критерий успеха (и, соответственно, неуспеха) ясен, конкретен и очевиден.

Авантюра тем и проблемна, что с ней непонятно, что делать: ни самому авантюристу, ни тем, кто с ним борется.

Чем чревата такая ситуация? Тем, что Запад может прийти к выводу о необходимости корректировки своих целей и задач и предложить принципиально иной сценарий конфликта: бесконечно затянутый. В конце концов, прямо сейчас уже семь лет идет война в Йемене, и конца-края ей не видно. И все довольны. Ну, кроме тех нескольких сот тысяч йеменцев, которые уже погибли, и которые погибнут еще. Но кому интересны какие-то там туземцы, когда решаются региональные проблемы высокого уровня?

С учетом же того, что Кремль ввязывается в конфликты по принципу: прикрыть предыдущие катастрофы новой катастрофой еще более высокого уровня, то управлять уже созданными катастрофами он не может в принципе, а потому Штаты манипулируют нашим «геостратегом» в своих интересах так, как считают нужным.

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