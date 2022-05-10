 

Сервис Rutube обновят до YouTube

10.05.2022, 12:51, Разное
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В связи со сложной геополитической обстановкой в ограничении технологий руководство “Газпром-медиа” приняло решение обновить сервис Rutube до режима внешнего интерфейса к YouTube с дополнительными возможностями.

«После кратковременного выключения Rutube вы увидите обновленный русифицированный интерфейс, в котором уже будут находиться все одобренные к распространению и не нарушающие законодательство на территории страны видео с YouTube со всеми привычными блогерам. Мы представим нашим пользователям отдельный интерфейс, со своими региональными сервисами – рекомендациями и монетизацией доступной для авторов по всей стране, которая ограничена на YouTube. Трансляция всех федеральных телеканалов также будет восстановлена», – прокомментировали грядущее обновление создатели платформы.

«Для обеспечения суверенности и целостности конструкционного строя оригинальный YouTube в дальнейшем будет отключен, но смотреть ролики с него станет возможно только через Rutube. Таким образом будет обеспечена свобода слова и отсутствие цензуры», – прокомментировали инициативу компании в Роскомнадзоре.

Обновление Rutube завершится до конца мая, компания отказалась комментировать возможные новые бюджетные ассигнования, выделенные на развитие платформы, сославшись на коммерческую тайну.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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