 

Мнение: Лицо новой рижской думы

10.05.2022, 11:49, Разное
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Во вторник, 10 мая, муниципальные службы Риги убрали цветы, возложенные 9 мая у Памятника освободителям в Пардаугаве. Об этом сообщил депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие).
«Лицо новой рижской думы», — написал депутат в Facebook, приложив фото трактора, убирающего цветы, возложенные в понедельник у памятника.

«Сегодня утром нам всем ПЛЮНУЛИ В ДУШУ!!!
МЭР РИГИ ДОЛЖЕН УЙТИ В ОТСТАВКУ!!!», — призвала депутат Регина Лочмеле.

«Сегодня, 10 мая, Рига проснулась в другом мире: что это — циничное показательное унижение, приглашение к эмиграции, к противостоянию? Вчера я думала, что власти все же пытаются сохранять лицо. Сегодня уже не думаю. В мусор ушли не только мои цветы и свечи, но и надежды», — прокомментировала «утреннюю уборку» трактором в парке Победы в facebook журналист Инна Авина.

https://mixnews.lv/latviya/2022/05/10/tsvety-vozlozhennye-u-podnozhiya-pamyatnika-pobedy-9-maya-ubrany-traktorami/ – цинк

Вот такие вот твари. Нет такого дна, которое они не готовы пробить.
Впрочем, от квазифашистских режимов ничего другого в принципе ожидать не стоит.

Источник: Colonel Cassad



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