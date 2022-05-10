Экономист назвал две причины укрепления рубля

В Россию продолжит поступать значительный объем валюты, поскольку Европа не сможет отказаться от российского газа, сообщил экономист Антон Любич.

Он прокомментировал новость Reuters о том, что Катар и Германия не могут достичь соглашения о поставках сжиженного природного газа.

«Какие выводы вы готовы сделать из этой новости? Я бы прежде всего подумал о том, что вкупе с необъявленной вчера мобилизацией это означает сохранение тенденции к укреплению рубля: от российского газа Европа отказаться не может, а, значит, значительный объем валюты (которую сложно потратить, но обязательно нужно продать на бирже) продолжит поступать в Россию», – отметил эксперт в своем Telegram-канале.

Напомним, российская валюта показывает постоянное укрепление, хотя санкционный удар Запада следует один за другим. Доллар и евро стоят уже как два с лишним года назад. Более того, эксперты не исключают дальнейшего укрепления рубля вплоть до 60 за доллар. Газета ВЗГЛЯД объясняла, в чем сила российской валюты.

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