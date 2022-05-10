В Риге трактором сгребли возложенные 9 Мая у памятника Освободителям цветы

Власти Риги утром 10 мая убрали трактором все цветы, возложенные жителями в День Победы у памятника Освободителям.

Об этом информирует Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на местные СМИ, которые в свою очередь ссылаются на оппозиционного депутата Константина Чекушина.

Напомним, сейм Латвии принял специальный акт – запретил проводить 9 мая массовые мероприятия ближе 200 метров от любого памятника советским воинам.

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил: «9 Мая – праздник страны-агрессора России. Это не праздник Латвии. Отмечать его – означает поддерживать международное преступление. Это недопустимо».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Прибалтика искореняет День Победы.

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