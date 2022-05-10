 

Мнение: Ветераны

10.05.2022, 11:30, Разное
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По причине того, что телевизор я не смотрю уже много лет во избежание рвотных рефлексов, историю про портрет Бонни и Клайда в качестве иллюстративного материала про ветеранов Великой Отечественной на концерте Первого канала я прочитал в интернете.

В ходе коммерциализации СМИ возникла профессия бильд-редактор. В прежнее время их называли «консультант». Если вы снимаете материал про войну — то вам нужен военный консультант. Который подскажет, что не так и не там. Про что-то научное — научный консультант, чтобы актер в фильме про ядерную физику не тыкал указкой в формулы из физики оптической. Ну, и так далее.

Если учесть, что с каждым годом нам показывают в прямом эфире каких-то странных ветеранов с не менее странными наградами, выдавая их за фронтовиков (а реальным фронтовикам сейчас должно быть глубоко за 90), то примерно такие же фейковые сейчас и консультанты. Или по-современному, бильд-редакторы. Поэтому Бонни и Клайд в качестве ветеранов-фронтовиков. Могли Муссолини и Клару Петаччи зафигачить, Ирму Грезе или Марию Мандель — а четаково?

Источник: Эль Мюрид



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