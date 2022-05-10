Мнение: Судьба лимитрофа

Поляки устроили нападение на посла России. Сначала заявили, что «не рекомендуют» русским праздновать День Победы, так как это, по их мнению, «пропаганда ненависти, войны, фашистского или тоталитарного строя». А когда наш посол вышел на возложение цветов к могилам советских воинов, там его уже ждала беснующаяся толпа.

Посла и сопровождающих облили искусственной кровью, чтобы сделать правильные кадры для своих СМИ. Полиция, для которой появление агрессивной толпы явно не было неожиданностью, выждала 10 минут и завершила перформанс. Наш посол в порядке, физически никто не пострадал:

https://ria.ru/20220509/posol-1787652055.html

Многие спрашивают, а что такого страшного в том, чтобы быть ручным шакалом у США?

С материальной частью всё понятно — об интересах своих слуг американцы не думают вовсе. Лимитрофы из так называемого «Пояса обиженных» (butthurt belt) нужны американцам ровно для одной цели — портить жизнь врагам и конкурентам Америки. На Россию Польшу натравливают прямо, а в Евросоюзе Польшу используют как пятую колонну, для торпедирования невыгодных Соединённым Штатам процессов.

Конкретно Польше ещё повезло. Толкнуть Польшу на горячую войну с Россией американцы ещё не готовы, так как Польша — член НАТО, и в ответ на нападение Польши мы вполне можем хлопнуть ядерными ракетами по побережью США. Что касается войны экономической, то Польша успешно тянет дотации из Евросоюза и, что важнее, сама пожирает несчастную восточную соседку, выгрызая из неё людские ресурсы. Если вы посмотрите на статистику, вы с удивлением обнаружите, что Польша, в отличие от той же Прибалтики, формально не вымирает. Несмотря на чудовищно низкую рождаемость, — вполне естественную для американской колонии, — население Польши вот уже несколько десятилетий держится на отметке в 38 млн человек. Более того, сейчас Польша имеет ненулевые шансы оттяпать себе Запад Украины, на что ей уже почти дали разрешение. Если планы поляков сбудутся, Польша даже немного подрастёт.

Проблема в том, что все эти материальные достижения, — или, точнее, вялая стагнация, — меркнут перед катастрофой, перед духовной деградацией гордого некогда польского народа. Для сравнения, когда на цесаревича Николая Александровича, будущего Николая II, напал в Японии фанатик-самурай, власти Японии немедленно сделали всё, чтобы загладить вину, включая и извинения на самом высоком уроне, и судебное преследование фанатика, и солидную компенсацию. Японцы, при всех их недостатках, имели тогда представление о чести, и потому восприняли нападение на представителя России как серьёзное пятно на своей репутации.

Современные польские политики, как видите, от столь тонких материй просто отмахиваются. Почему бы и не подстроить нападение на посла враждебной державы, если это порадует хозяев? В действиях лимитрофов мы наблюдаем сейчас сугубо лакейское презрение к приличиям и к порядочности — для них теперь допустимо всё. «Стыд глаза не выест»: у метательницы пакета с кровью уже даже взяли интервью, причём отнюдь не в полицейском участке. Кстати, по профессии нападавшая — медиаэксперт.

Несомненно, в Польше остались и нормальные поляки, однако они теперь в меньшинстве. Когда идёт обсуждение очередного дикого плана, — а не напасть ли на посла, например, — никто не встанет и не скажет: «нет, паны, мы не можем так поступить, это будет позором для наследников польской шляхты». Политики, способные на такой поступок, давно уже отстранены от власти.

Пока у народа есть убеждения, пока народ ставит брюхо на второе место после чего-то более важного, у народа есть будущее. К примеру, череда военных поражений не смогла сломить дух ирландцев, которые до сих пор добиваются независимости от британских расистов, причинивших им столько бед. Но когда единственным убеждением остаётся «где задница в тепле, там и дом», будущее у народа пропадает.

Поляки продали свою мораль, у них больше нет представлений о добре и зле. «Что мне выгодно, то и хорошо», думает типичный поляк, маринующийся в польском информационном пузыре. Выгодно лгать, выгодно нападать на послов, выгодно поддерживать бандеровцев. А раз морали больше нет, какой же тогда смысл в самой Польше? Если есть возможность, надо устроиться американским гауляйтером в Варшаве, чтобы потихоньку рвать клочья Родины, складывая себе из них уютное гнёздышко за рубежом. Если же шансов пробиться в начальство мало, то надо уезжать в Германию или в США, чтобы твои дети стали, соответственно, немцами или американцами.

Не знаю, что именно сломало Польшу, но из бывшей империи она стала сейчас просто бедной территорией, населённой убеждёнными космополитами, для которых польский флаг значит не больше, чем индонезийский. Польские элиты коррумпированы и американоцентричны, они не связывают с Польшей своё будущее и будущее своих семей. А шансов освободиться у поляков мало, так как многочисленные фильтры забракуют любого политика, который только посмеет отстаивать интересы Польши. Поляки думали, будто в 1989 они получили независимость от СССР, стали свободными. История показала, что они поменяли службу у Теодена на службу у Сарумана. Нынешняя Польша повторяет судьбу Гримы Гнилоуста, которого, напомню, новый хозяин также заставлял идти на самые некрасивые поступки.

Внешне может показаться, будто не всё так плохо. Ура-патриотизм с флагами и ксенофобией в Польше присутствует в полном объёме. Однако настоящий польский патриотизм несовместим с официальной картиной мира, согласно которой центром планеты являются США, а Польша — всего лишь одна из жалких американских колоний. Польский ура-патриот, который приплясывает на праздничном марше, а в соцсетях требует жестоко покарать врагов Америки, первым побежит занимать очередь за 30 сребрениками, как только ему их предложат. Как верно замечают комментаторы, это брюхопатриотизм, разновидность смердяковщины, желание прижаться к сапогу сильного в расчёте на сытную порцию объедков.

Раз за разом повторяющаяся ошибка американцев, которые надеются, что отлучение от хамона и айфона спровоцирует митинги протеста в России, вызвана как раз тем, что американцы судят о России по полякам и по прочим своим лакеям. Санкции, которые брюхопатриотов заставили бы ползти на коленях к американскому посольству, вызывают в русском народе обратную реакцию: «если эти гады недовольны, значит мы всё делаем правильно».

С одной стороны, мне жаль Польшу. Когда-то она была достойным нашим врагом, а в некоторые периоды — надёжным поставщиком выдающихся кадров для России. Список поляков на русской службе огромен, так что я упомяну для краткости только двоих — генерала Раевского, героя войны 1812 года, и маршала Рокоссовского, одного из лучших полководцев Второй мировой. Несомненно, остались достойные поляки и в современной Польше. Многие из них — честные патриоты своей несчастной страны, а некоторые вдобавок к этому — порядочные люди, твёрдо выступающие против нацизма и против американской экспансии.

Но всё же нам сейчас следует быть практичными. Поляки сильно вредят России в последние десятилетия. Как ни цинично это звучит, но, пожалуй, России будет проще, если Польша забудет своё великое прошлое, чтобы окончательно превратиться в слабого и вороватого пособника США.