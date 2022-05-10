Мнение: Борьба за Украину для США важнее Второй мировой войны

Джо Байден проговорился, насколько значимым для США является конфликт вокруг Украины. Он важнее Второй мировой, но сопоставим по важности с Первой мировой и с американской гражданской войнами. Не только слова Байдена, но и действия Вашингтона показывают: ставка сделана на военное поражение России, и это очень высокая ставка для Америки.

В американском фольклоре штату Алабама отведено место, где от бедности живут в трейлерах, стреляют со скуки по опоссумам и колотят спьяну жен. В общем, глухая провинция с грубыми нравами, но юдоль не реднеков («деревенщины»), а рабочего класса, по южной традиции голосующего за консерваторов.

Для политика-демократа места это неуютные, а Джо Байдену с его рекордным антирейтингом в таких появляться тем более не стоит. Однако именно для рабочих одного из алабамских заводов президент прочитал небольшую речь, про которую нельзя сказать однозначно – это очередной «байденизм» из серии «рукопожатие с пустотой» или проекция ключевых целей администрации США.

В частности, хозяин Белого дома заявил, что текущий кризис на Украине – это поворотный момент истории, которые происходят один раз в жизни шести-восьми поколений. Ни больше, ни меньше.

Прозвучало к месту. Завод, о котором идет речь, принадлежит компании Lockheed Martin. А производит он те самые противотанковые ракетные комплексы Javelin, которыми США теперь заваливают ВСУ.

Другими словами, Байден толкнул речь перед редкой для Америки аудиторией, которая получает от кризиса вокруг Украины прямую финансовую выгоду. Большинство других социальных групп (в том числе и в штате Алабама) получают от него только ускорение инфляции и рецессию.

В той же речи глава американского государства признал, что участие США в украинском конфликте «обойдется недешево». При таких раскладах понятно желание Байдена преувеличить масштаб происходящего и значимость Украины, которую мало кто в Алабаме сможет найти на карте.

Просто пожилой президент, на украинский манер выражаясь, «переборщил». Как говорила по другому поводу Сова Винни-Пуху, «я не посчиталась с расходом графита».

Под одним поколением принято понимать людей в возрасте наибольшей экономической активности. Это период примерно в 20-30 лет. Получается, происходящее на Украине для США (или даже для всего мира, Байден не уточнил) – самое значительное событие как минимум за 140 лет, как максимум – за 240.

Получается, со времен гражданской войны в США ничего более важного не происходило. На веку Джо Байдена – тем более ничего, а ведь он в середине Второй мировой родился. Создание атомной бомбы, «холодная война», распад СССР, возвышение Китая, 11 сентября – всё это проходные события эпохи Аллы Пугачевой.

Над пересолившим поваром можно долго иронизировать, сведя все в конце концов к фирменной байденовской рассеянности. Но стоит допустить и то, что правящие круги в США действительно предают спецоперации ВС РФ и своему участию в противодействии оной вот такую вот эпохальную значимость.

В Америке широко известна теория Штрауса-Хау или «теория поколений» – на слишком академичная, но сильно раскрученная. Ее суть в том, что история колонизации континента и образования США имеет цикличность. Каждый цикл длится в среднем 95 лет и делится на четыре поколения, которые идут в определенной последовательности – от поколения подъема до поколения кризиса.

Исходя из данной системы, восемь поколений назад завершилась гражданская война в США. А шесть поколений назад началась Первая мировая – ее «поколение героев» определило дальнейшее место Америки в мире как доминирующей державы.

Кризисное время для тех американцев, кто жил четыре поколения назад, длилось со времен «великой депрессии» до окончания Второй мировой войны. После нее начался новый цикл, который подходит к концу сейчас. Нынешнее поколение – четвертое в нем. Это поколение очередного кризиса – войны с терроризмом, обрушения рынков, пандемии и борьбы за сохранение Pax Americana.

Предполагается, что Америка, напрягая все силы, вновь выйдет из кризиса победителем, что ознаменует собой новую эру американского величия. А нам или, например, Китаю в этой концепции уготована роль побежденных.

Нынешняя элита Демократической партии США люди настолько специфические, что вполне могут воспринимать эту теорию всерьез. И есть наглядные свидетельство того, что Вашингтон больше не планирует экономить на своем участии в прокси-войне на Украине: объем помощи, уже одобренный к выделению, вдесятеро превышает суммарные показатели последнего полугода и достигает 33 миллиардов долларов.

Параллельно одобрен проект, без обиняков названный ленд-лизом и как бы отсылающий к «перенапряжению сил» конца прошлого цикла – 1939-1945 годам. По сути он действительно близок к программе помощи СССР и союзникам по антигитлеровской коалиции в военное время – оружие будет направляться в ВСУ по схеме «потом рассчитаемся». То есть что-то вернется, что-то обменяется, что-то будет оплачено в рассрочку, но это решится уже после общей (именно общей) победы.

Это очередная и на сей раз действительно крупная ставка на военное поражение РФ и на истощение ее ресурсов в условиях, когда Украину накачивают ресурсами извне (любыми, кроме человеческих; потому и «война до последнего украинца»). Она вряд ли последняя: важность игры в целом, если исходить их «теории поколений», для Вашингтона сопоставима с окончательным выходом США на промышленный путь развития через горнило гражданской войны и с их путем к мировому доминированию через участие в Первой мировой.

Если именно это отношение к творящейся сейчас истории выдала фраза Байдена про «шесть-восемь поколений», это означает, что Вашингтон больше не недооценивает Россию так, как недооценивал прежде. Намеренно или вынужденно, но нынешние лейтмотивы речей президента США – «легко не будет», «дешево не выйдет», «это надолго», однако «цена того стоит». Америка на войне – и твердо намерена ее выиграть.

В одном недооценка сохраняется: Вашингтон по-прежнему считает, что в противостоянии вокруг Украины Америка победит, просто обязана победить.

В реальности победить обязана РФ – и она действительно победит. Как бы ни важна была эта победа для США, для нас она гораздо важнее.

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