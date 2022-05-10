«Гигарама» показала участников шествия «Бессмертного полка» в Москве
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В День Победы лаборатория «Гигарама» представила масштабный онлайн-проект «Армия памяти», посвященный «Бессмертному полку». На серии из нескольких десятков снимков сверхвысокого разрешения в деталях можно рассмотреть проход участников акции по Красной площади.
На кадрах запечатлено шествие с первых его минут и до самого завершения, можно рассмотреть лица тех, кто принял участие в акции, передает Life.
В этом году онлайн-проект реализован по инновационной технологии, разработанной web-лабораторией специально под «Армию памяти». Новый метод позволил повысить качество изображений, а также существенно увеличить скорость сборки всего проекта и оперативно опубликовать результат в Интернете. Прежде съемку осуществляли одной камерой и при сшивании отдельных кадров в единое полотно неизбежно обнаруживались дефекты в виде искажений изображения на стыках. В этот раз все фрагменты будущих панорам снимались одномоментно — для воплощения этой идеи «Гигарама» создала уникальный двухуровневый комплекс из 12 фотокамер, работающих синхронно.
В 2022 году «Армия памяти» вышла в третий раз. Каждый участник шествия, имеющий аккаунт в социальных сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники», может отметить себя в этом фотодокументе.
Напомним, по оценкам МВД, в акции «Бессмертный полк» в Москве приняли участие более 1 млн человек.
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