 

Ходаковский: На «Азовстали» мы видим преданных идиотов

10.05.2022, 10:18, Новости дня
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Украинское правительство не использовало возможности для деблокирования Мариуполя, а вместо этого предало военных, которые оставались на заводе «Азовсталь», сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

«Я уже говорил, что в начале штурма Мариуполя мы были уверены, что нас меньше, чем их. Дальнейшие события подтвердили это, но постепенно мы уравняли «счет» и начали превосходить. Ввязываться в драку при таких раскладах было довольно авантюрным решением, но мы победили, загнав противника в угол Азовстали и полностью его блокировав», – написал он в своем Telegram-канале.

«Я это говорю не для того, чтобы показать, какие мы герои, а для того, чтобы донести мысль: Украина имела все возможности для деблокирования города, но не использовала ни одну. Сейчас они героизируют азовцев, но по сути они сами загнали их в эту задницу. Как они там любят говорить, – зрада? Она самая и есть. Для кукловодов все эти «герои» обороны Азовстали не более, чем «сакральная» жертва, и когда украинская пропаганда рисует образ героического защитника, мы видим загнанных и преданных своим правительством идиотов», – заключил Ходаковский.

Ранее Ходаковский заявил, что группа украинских военных в районе «Азовстали» в Мариуполе вышла с белым флагом к дороге, предназначенной для эвакуации мирных граждан.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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