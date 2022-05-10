WikiLeaks: Кремль хотел бы видеть Илона Маска следующим президентом США

На портале WikiLeaks опубликована секретная переписка руководства ЦРУ и ФБР. Часть документов посвящена возможному вмешательству России в выборы президента США в 2024 году. Согласно информации американских спецслужб, Москва планирует сделает всё возможное, чтобы в борьбе за кресло в Белом доме победил бизнесмен Илон Маск.

“Подлинность обнародованных материалов не вызывает сомнений, всё-таки у WikiLeaks репутация очень солидного ресурса. В 2016 году россияне смогли переломить ситуацию в пользу Трампа, хотя по всем прогнозам победить должна была Клинтон. За прошедшие годы ресурсы Москвы только выросли, поэтому не вижу причин, почему они не смогут поспособствовать избранию Маска”, – заявил в эфире BBC главный редактор газеты L’Humanité.

Согласно II статье Конституции США на должность президента может быть избран только гражданин, который родился на территории страны. Поэтому на данный момент Маск не может баллотироваться на этот пост – миллиардер появился на свет в ЮАР.

В распоряжении ЦРУ имеется план России по решению этого вопроса. В ближайшее время движение BLM инициирует кампанию “Нет ограничениям на выборах”, целью которой будет принятие новой поправки в основной закон США, которая разрешит любому гражданину страны выдвигать свою кандидатуру на выборах любого уровня, независимо от места его рождения. Сама предвыборная кампания Маска должна начаться в конце 2022 года.

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