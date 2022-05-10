Министр экономики Японии усомнился в отказе ЕС от российского СПГ в ближайшее время

Евросоюз не сможет в краткосрочный период отказаться от российского СПГ, это станет сложной задачей, сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

«Точно не знаю, но думаю, что [по сравнению с нефтью] от газа ЕС будет отказаться сложно», – передает его слова РИА «Новости».

Хагиуда отметил, что в случае с нефтью вопрос можно будет в целом решить путем увеличения поставок ресурса с Ближнего Востока. «Но с СПГ так не получится», – добавил министр.

При этом он считает, что в долгосрочной перспективе этот вопрос в любом случае придется решать тем или иным способом.

Хагиуда также считает, что если все страны G7, включая Японию, откажутся от российского СПГ, предварительно не подготовив альтернативные источники поставок, то в мировой экономике начнется хаос. Ранее сообщалось, что поступающий в Европу российский газ может быть полностью

перенаправлен в Азиатско-Тихоокеанский регион, однако для этого нужно развить экспортную инфраструктуру.

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