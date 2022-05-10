 

За сутки из Мариуполя эвакуированы 400 человек

10.05.2022, 9:30, Новости дня
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За минувшие сутки из Мариуполя в населенный пункт Безыменное в Донецкой народной республике эвакуированы 400 человек, включая 70 детей, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«За минувшие сутки, с 08.00 9 мая до 08.00 10 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 400 человек, включая 70 детей», – передает сообщение штаба РИА «Новости».

Сейчас люди находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.

Всего за период с 5 марта по 08.00 10 мая в пункт оказания помощи населению «Безыменное» эвакуированы 29 962 человека.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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