За сутки из Мариуполя эвакуированы 400 человек

За минувшие сутки из Мариуполя в населенный пункт Безыменное в Донецкой народной республике эвакуированы 400 человек, включая 70 детей, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«За минувшие сутки, с 08.00 9 мая до 08.00 10 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 400 человек, включая 70 детей», – передает сообщение штаба РИА «Новости».

Сейчас люди находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.

Всего за период с 5 марта по 08.00 10 мая в пункт оказания помощи населению «Безыменное» эвакуированы 29 962 человека.

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