Тысячи свечей памяти зажгли в Донецке и Мариуполе в День Победы

В День Победы общественная организация «Молодая Республика» и «Молодая Гвардия Единой России» провели акцию «Свеча Памяти» в Донецке и Мариуполе.

«В столице ДНР в парке Ленинского Комсомола зажглась надпись «Донецк помнит», в освобожденном Мариуполе на площади Ленинского Комсомола появилось огненное изображение «Мариуполь тоже помнит», – говорится в сообщении организации «Вконтакте».

«Часть ребят остались проводить акцию в Донецке, часть уехали в Мариуполь. Всего было использовано порядка пяти тысяч свечей. Акция традиционная, проходит в ДНР четвертый год подряд. И в Донецке, и в Мариуполе к нам присоединялись жители и вместе с нами зажигали свечи в память о погибших Героях Великой Отечественной войны. Мы помним подвиги всех тех, кто боролся за мир и справедливость. Сегодняшние свечи горят тем, кто в этой борьбе погиб», – рассказал депутат Народного Совета, руководитель «Молодой Республики» и МГЕР в ДНР Кирилл Макаров.

Напомним, в освобожденном Мангуше в рамках акции «Огонь памяти» зажгли Вечный огонь и возложили цветы к Братской могиле.

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