 

К чему снятся ногти

10.05.2022, 9:16, Разное
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Согласно сонникам, ногти снятся к жизненным трудностям и ложным надеждам. Если снится сломанный ноготь или запущенные грязные ногти – это к серии поражений. Женщине видеть во сне ногти к неожиданной болезни или позорному поражению. Стричь во сне ногти к предстоящим спорам с собеседником. Ухоженные и красивые ногти во сне – знак хитрости и обмана, отвлечения вашего внимания.

СОННИК АСТРОМЕРИДИАНА

Ногти во сне символизируют мысли человека и его эмоции. Это также сон о вашей самооценке, самоуверенности и личных достижениях. Обратите внимание на состояние ногтей во сне. Это говорит о вашем отношении к себе.

Женщине видеть ноготь во сне сломанным сулит потерю самоуверенности и снижение самооценки. Видеть во сне длинные ногти – предупреждение. Такой сон говорит о страхе и ложных надеждах, которые не стоит питать. Взгляните на ситуацию здраво и беспристрастно.

Грязные ногти по данному соннику означают удачу и процветание, богатство и финансовое благополучие.

СОННИК XXI ВЕКА

Если снятся длинные и красиво постриженные ногти, значит наяву вас ждет богатство и признание. Чересчур длинные ногти во сне сулят жестокость, обиду и раздражение, с которыми вам придется столкнуться.

Грызть ногти во сне – к получению приятного и неожиданного презента. Видеть во сне блестящие ногти – к новостям. Мужчине видеть во сне у женщины яркие красивые ногти к непредвиденной опасности.



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