 

Hесмотря на все защитные меры, дикие животные продолжают представлять серьёзную угрозу для электросетей

10.05.2022, 8:20, Разное
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Не только плохие погодные условия и растительность вызывают перебои с электроснабжением в США, передаёт ABC News. Существенную угрозу для линий электропередач представляют также дикие животные, из-за которых без электричества временами остаются тысячи домов.

Хотя неблагоприятные погодные условия и растительность могут повредить линии электропередачи, однако угрозу также представляют и перебои, вызванные дикими животными. Один из самых распространённых случаев, когда животные нарушают подачу электроэнергии домохозяйствам, — это проникновение в электроподстанции.

Такие представители животного мира, как белки, крысы, еноты и даже змеи, могут попасть в подстанцию. А это может привести к отключению от электричества тысяч домохозяйств, а также к ожогам и даже смерти животных от удара током.

Птицы также могут представлять существенную угрозу для электросетей в том случае, если несколько птиц прикоснутся к двум зарядам одновременно.

Иногда чтобы помешать птицам садиться на провода, (на линиях электропередачи. — ИноТВ) устанавливаются такие изолирующие элементы, как ограждающие приспособления и шипы.

Однако энергосбытовые компании всё ещё ищут дополнительные способы для решения вопросов изменения климата и проблем с дикими животными.

Дата публикации 07 мая 2022 года.



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