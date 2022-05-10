 

В МИДе оценили вероятность закрытия европейских посольств в России

10.05.2022, 8:05, Новости дня
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Замглавы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал возможность закрытия европейских диппредставительств в ответ на новые недружественные шаги.

На соответствующий вопрос Грушко ответил, что «это не в наших традициях». Российская сторона считает, что «работа дипломатических представительств важна». «Не мы начинали дипломатическую войну, кампанию высылок», – приводит его слова РИА «Новости».

В марте посол США в РФ Джон Салливан заявил, что США не намерены закрывать американское посольство в Москве. При этом средства консульства РФ в Нью-Йорке были заблокированы.

9 мая посол РФ в Польше Сергей Андреев подвергся атаке во время попытки почтить в Варшаве память советских солдат. Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич не исключил, что это может привести к снижению уровня дипломатических отношений двух стран «до уровня временного поверенного».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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