 

Цена биткоина опустилась ниже 30 тыс. долларов

10.05.2022, 8:05, Новости дня
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Впервые с 21 июля стоимость биткоина опустилась ниже уровня в 30 тыс. долларов, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей криптовалютной бирже Binance биткоин в ходе торгов падал на 12% – до 29 972 долларов, CoinMarketCap указывал среднюю цену по более чем 20 биржам в 30187 долларов, передает РИА «Новости».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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