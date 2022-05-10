Цена биткоина опустилась ниже 30 тыс. долларов

Впервые с 21 июля стоимость биткоина опустилась ниже уровня в 30 тыс. долларов, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей криптовалютной бирже Binance биткоин в ходе торгов падал на 12% – до 29 972 долларов, CoinMarketCap указывал среднюю цену по более чем 20 биржам в 30187 долларов, передает РИА «Новости».

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