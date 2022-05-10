 

Посол ЛНР рассказал об организации работы посольства в Москве

10.05.2022, 8:05, Новости дня
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Для организации работы посольства Луганской народной республики в Москве потребуются недели, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

«Мы ждем, что в течение какого-то количества недель нам потребуется время для подготовки офиса, для подготовки самого землячества, для того, чтобы люди приехали сюда, наши дипломаты приехали сюда в командировку, заняли свои рабочие места. После этого мы пригласим на дипломатическую церемонию, которая является международным стандартом, пригласим представителя руководства России, наших партнеров – коллег из посольств других государств, международных организаций, политических, экономических кругов, медийных кругов», – передает его слова РИА «Новости».

Мирошник добавил, что открытие диппредставительства и поднятие флага ЛНР над зданием посольства пройдет в праздничной атмосфере. «Я очень надеюсь, что мы подойдём достаточно быстро к этому шагу и обязательно известим дополнительно, когда же будет церемония открытия нашего посольства в Москве», – сказал посол ЛНР.

Напомним, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о назначении Родиона Мирошника, который ранее занимал должность советника главы ЛНР, полномочным послом ЛНР в России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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