В заповедном лесу в Башкирии произошел пожар

Пожар произошел в Южно-Уральском государственном природном заповеднике в Башкирии, пламя распространилось на семь гектаров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Лесной пожар в заповеднике в Бурзянском районе начался в понедельник вечером на расстоянии в 6 километров от села Айгир, на место прибыли 20 спасателей.

«По прибытию установлено, что горение происходит на правом берегу реки Малый Инзер, склон горы Малый Ямантау, местность труднодоступная, и техника проехать не может. До наступления ночи пожар локализовать не удалось, распространению огня по склону горы также способствовал сильный ветер», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

В МЧС уточнили, что пожар не угрожает населенному пункту, есть естественная преграда – река. Ветер дует от села.

«На утро примерная площадь горения составляет около 5-7 гектаров. За ночь обстановка не изменилась, горит кромка, выгорела лесная подстилка и сухостой. Группировка сил и средств увеличена и составляет 30 человек, все оснащены противопожарными ранцами. На месте для защиты населенного пункта и визуального контроля осуществляет дежурство пожарная часть», – добавили спасатели.

Ранее в экстренных службах сообщали, что от масштабных пожаров, охвативших Красноярский край субботу, в регионе пострадали 60 населенных пунктов. В результате возгораний погибли семь человек, 14 пострадали.

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